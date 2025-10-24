La cantante chilena Myriam Hernández viene cumpliendo una serie de conciertos en nuestro país y ya estuvo en Tacna y Huancayo, en esta última semana, sin embargo, a través de sus redes sociales, dijo sentirse emocionada de volver a Arequipa, en donde realizará una presentación el próximo 25 de octubre.

En Tacna, realizó un concierto en la explanada verde “Complejo Ediles”, en donde tuvo un lleno total, no solo de peruanos, sino también de ciudadanos chilenos que viajaron hasta la Ciudad Heroica para ser parte de su Tauro World Tour 205.

Seguidamente, estuvo en Huancayo, en el centro de convenciones “Ritmo y Sabor de Palián”, en donde también tuvo una gran acogida por aquellos ciudadanos que disfrutaron de todas sus canciones.

Pero, en sus propias redes sociales, dijo sentirse emocionada de volver a la Ciudad Blanca pues considera que el público arequipeño le trae muchos recuerdos. Su presentación para este sábado 25 de octubre se realizará en el local de Vibra Arena Arequipa. Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma de Joinnus.

Se supo que después de Arequipa, estará cumpliendo una gira por su país natal Chile.