La modelo paraguaya Nadia Ferreira sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada nuevamente, noticia que convierte al salsero Marc Anthony en padre por octava vez.

La pareja hizo pública la noticia este miércoles 28 de enero, fecha en la que además celebran su tercer aniversario de matrimonio. “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, se lee en la publicación compartida en redes sociales, donde ambos aparecen junto a su hijo tocando el vientre de la modelo.

Segundo hijo con Nadia Ferreira

Este será el segundo hijo en común de Marc Anthony y Nadia Ferreira. Actualmente, la pareja ya es padre y madre de Marco, quien ahora se convertirá en hermano mayor.

En los últimos días habían surgido rumores sobre un posible embarazo, pero la confirmación llegó directamente desde la pareja, generando miles de reacciones y mensajes de felicitación.

La familia numerosa de Marc Anthony

Con la llegada de este bebé, Marc Anthony suma ocho hijos fruto de distintas relaciones:

Con Debbie Rosado : Arianna y Chase (adoptado).

: Arianna y Chase (adoptado). Con Dayanara Torres : Cristian y Ryan.

: Cristian y Ryan. Con Jennifer Lopez : los mellizos Emme y Max.

: los mellizos Emme y Max. Con Nadia Ferreira: Marco y el bebé en camino.

Así comenzó su historia de amor

La relación entre Marc Anthony y Nadia Ferreira se hizo pública en marzo de 2022, cuando un video viral los mostró besándose durante una celebración privada. Días después, el cantante confirmó el romance desde el escenario durante un concierto en Estados Unidos, dedicándole gestos y mensajes a quien hoy es su esposa.

Pese a las críticas iniciales por la diferencia de edad, el artista respondió con un mensaje en redes sociales: “Que Dios les multiplique todo lo que ustedes nos desean”, dejando claro que priorizaría su relación por encima de los comentarios.