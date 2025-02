A sus 12 años cumplidos, Naima Luna es toda una veterana en el mundo de las telenovelas. Empezó su carrera de actriz con pequeños papeles en “Junta de vecinos” y “Dos mujeres”, pero no es hasta que la eligen para el protagónico de “Luz de Luna” que se convierte en toda una celebridad. Nunca imaginó que debido al éxito de la historia se producirían tres temporadas con 374 capítulos, y luego un spin off llamado “Luz de Esperanza”. A un año de no verla en la pantalla chica, Naima Luna reaparece como protagonista del musical “Paran, paran, pam, pam”, en el que reafirma su apuesta por la actuación. “Mi mamá y mi papá siempre estuvieron de acuerdo de que yo saliera en la televisión y por eso, desde muy pequeña me matricularon en talleres de canto, baile y actuación”, cuenta Naima, que es hija única y está feliz de participar en un espectáculo que le permite combinar sus dos facetas.

¿Las grabaciones de “Luz de Luna” las tomabas como un juego?

El primer día tal vez sí me sentí nerviosa, pero después tomé más confianza. A veces, cuando me equivocaba me asustaba, pensaba que me iban a llamar la atención, pero no, me decían, no importa, lo volvemos a repetir, era súper divertido grabar con ellos. Si, era una niña, pero no me aburría.

Con “Luz de luna” te convertiste en un personaje popular, la gente te reconocía en las calles. Y yo me sentía un poco rara, en la calle la gente me quedaba mirando, como dudando si era la actriz de “Luz de Luna” o no. Después ya se animaban a pedirme fotos con ellos, y yo me sentí muy contenta de recibir el cariño del público. Me gusta que me reconozcan por mis personajes.

¿Cómo hacías con el colegio mientras grababas las tres temporadas de Luz de Luna y Luz de Esperanza? En ese momento estudiaba en forma virtual, porque no me daba tiempo de ir al colegio, aparte que ese tiempo fue la pandemia, y todos trabajaban con mascarilla y cada mes nos hacían la prueba del Covid. Felizmente nunca me contagié, pero sí varios artistas, y tenían que retirarlos de las grabaciones mandando a sus personajes de viaje o algo así. Luego de la pandemia seguí con los estudios virtuales, son más prácticos para quienes tenemos que grabar todos los días.

"Me encanta actuar en obras de teatro, de hecho Julio Zevallos que es el director, le había adelantado a mi mamá que tenían este proyecto, “Paran, paran, pam, pam”, y yo feliz.", dice Naima Luna.

¿Cómo ves tu futuro y la actuación como carrera?

Quiero seguir actuando, me gusta mucho. También me gusta pintar, tengo un montón de plumones, acuarelas, ahorita en mi casa estoy pintando unas piedras que recogí en la playa, también me gustaría ser diseñadora de interiores, pero nunca dejar de actuar. Yo leo en las redes sociales que les gusta cómo actúo, me felicitan, eso me anima mucho y me pone muy feliz. A la mayoría les gusta mucho las novelas de Michelle Alexander.

Te toca el reto de superar el éxito de Luz de Luna con un personaje que sea totalmente distinto. Me gustaría interpretar un personaje de villana, me parece divertido, veo películas, series, y me gustan esos personajes. Pero la gente en la redes todavía me pregunta, ¿Habrá Luz de esperanza 2? ¿Habrá Luz de luna 4? Yo no puedo responderles porque no lo sé.

Ahora estás en un musical, un nuevo reto para tu carrera.

Me encanta actuar en obras de teatro, de hecho Julio Zevallos que es el director, le había adelantado a mi mamá que tenían este proyecto, “Paran, paran, pam, pam”, y yo feliz. Mi primer musical fue “Luz de luna, la aventura”, pero después de eso ya no tuve oportunidad de salir en otra obra de teatro, y he vuelto con “Paran, paran, pam, pam”, donde soy como la presentadora del show, junto con Brando Gallesi, Miguel Dávalos y Sebastián Barreto. El mensaje del musical es muy bonito, que siempre hay que celebrar la vida y la importancia de compartir.

En este musical te has reencontrado con tus amigos actores de las telenovelas de Michelle Alexander.

Sí, a Brando Gallesi lo admiro un montón desde que era pequeña, porque canta, baila, actúa, es un trome, y Miguel Dávalos, también actuó en “Los otros Concha” con Sebastián Barreto y en “Maricucha” también. Definitivamente siento que estoy haciendo lo que me gusta y soy feliz.