La modelo y exchica reality, Nair Bravo, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que se encuentra embarazada por primera vez, producto de su relación con su novio Paolo Espezúa.

“¡¡SORPRESA!!! ¡Vamos a ser papás! No veía la hora de poder compartir la noticia y nuestra felicidad con todos ustedes!!!! Quienes me conocen desde muy chica, pueden dar fe de que ser mamá era uno de los mayores sueños de mi vida, y Dios me lo ha mandado así, en el momento que menos imaginé, pero que no hubiera podido ser más PERFECTO!”, se lee al inicio de su extensa publicación en Instagram.

La también exazafata del fenecido programa ‘El último pasajero’ contó que la noticia de su embarazo llegó sin haberlo planificado.

“Tengo la dicha de estar cumpliendo este sueño de formar una familia junto un hombre maravilloso al que amo, y que ha sido como un ángel para mi desde el primer día que llegó a mi vida! Uno puede pasársela planeando o queriendo forzar situaciones, y al final las mayores bendiciones llegan a uno cuando aprendes a fluir con la vida, disfrutándola y agradeciendo todo lo presente en ella!”, agregó.

Finalmente, Nair Bravo se mostró muy orgullosa de quien será el padre de su hijo y aseguró que aún no conocen el sexo de su bebé.

“Si me hubieran dicho hace 6 meses que hoy iba a estar viviendo este momento, no lo hubiera creído! Definitivamente esta fue y será la sorpresa más bonita de nuestras vidas @paoloespezua Me siento feliz y honrada de vivir la etapa más hermosa de mi vida contigo!”, finalizó la modelo argentina.

