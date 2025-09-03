La película peruana Nanito estrenará este jueves 18 de septiembre en todas las cadenas de multicines del país, llevando a la pantalla grande una historia poco explorada en el cine nacional: el amor en la tercera edad. El tráiler y el afiche oficial, lanzados el pasado 18 de agosto, se hicieron virales en pocas horas en redes sociales, generando gran expectativa.

Una historia tierna y reflexiva

La cinta narra la vida de Nanito, un hombre de 80 años que decide reconquistar a Antonia, un amor del pasado. Con ternura, picardía y frescura, la película invita a reflexionar sobre la soledad, los prejuicios y la importancia del amor en la vejez, abordando el tema con respeto y sin caer en estereotipos.

Producción arequipeña con sello local

Filmada íntegramente en Arequipa durante cuatro semanas, la película está dirigida por Guillermo Fernández Cano y producida por Walter Manrique bajo el sello de Yapa Films, productora que anteriormente realizó Mercado y coprodujo Kinra. La distribución está a cargo de V&R Films.

El elenco está encabezado por Guido Calderón y Martha Rebaza, acompañados de talentos arequipeños como Roberto Palacios, María Eugenia Málaga, Andrés Luque, Jovan Pastor, Estefania Fuxet, Arturo Salazar, Román Lizárraga y Teffy Bengoa. Además, el 90 % del equipo técnico también proviene de Arequipa, reafirmando el compromiso con el talento local.

Un estreno que necesita del público

Los realizadores recordaron que, para una película peruana, asegurar buenos horarios en salas comerciales es difícil, por lo que resaltaron la importancia de que el público asista en los primeros días de estreno para mantener la cinta en cartelera.

Comunidad digital en crecimiento

La película cuenta con una comunidad activa en redes sociales. En TikTok, la cuenta @nanito_pelicula ya reúne cerca de 100 mil seguidores que esperan el estreno con entusiasmo. También está presente en Instagram y Facebook.