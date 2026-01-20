Natalia Jiménez, exvocalista de la agrupación La Quinta Estación, continúa con el arrollador triunfo de su tour “La Jiménez” y en esta oportunidad llega a nuestro país tras 15 años de ausencia para realizar una presentación el próximo 05 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El tour “La Jiménez” está inspirado en los grandes éxitos de sus más grandes intérpretes de habla hispana de todos los tiempos, con un repertorio que va desde José José, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José Alfredo Jiménez. Combinado con los más grandes éxitos de la carrera musical de Natalia, desde “Creo en Mí”, “Quédate con Ella”, “El Sol No Regresa”, “Algo Más”, “Me Muero”, entre otros.

“No dejo de sorprenderme por el cariño tan grande que me entrega mi público. Nada me hace más feliz que cantarles y ver cómo mis canciones han sido parte de sus vidas. Esta gira está siendo un regalo enorme, y cada noche me llena el alma”, afirmó Natalia Jiménez al celebrar esta nueva etapa de éxitos.

Con una carrera que supera las dos décadas, Natalia Jiménez se ha consolidado como una de las voces más influyentes y respetadas de la música latina. Su versatilidad y sensibilidad interpretativa como cantante y compositora le han valido múltiples reconocimientos, incluyendo un GRAMMY, un Latin GRAMMY, Premios Billboard, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud, entre otros.

Las entradas las pueden conseguir a través de Ticketmaster.