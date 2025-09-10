Natalia Lafourcade regresa con un proyecto profundamente simbólico: Cancionera: Un canto a nuestras raíces. La serie de conciertos incluye las funciones de los días 9 y 11 de septiembre —ambas con entradas agotadas— y el 7 de octubre, donde interpretará en vivo su más reciente álbum, Cancionera (2025).

El concierto del 11 de septiembre tendrá un carácter especial: será transmitido en vivo a través de las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de Natalia Lafourcade, y permanecerá disponible por 24 horas, permitiendo que audiencias de todo el mundo vivan la experiencia desde sus hogares.

Fiel al espíritu del disco, la cantante interpretará las canciones “como fueron grabadas”, acompañada de nueve músicos en escena y con la participación de invitados especiales como El David Aguilar y Adán Jodorowsky, colaborador y productor del álbum respectivamente.

Con esta propuesta, Lafourcade convierte el escenario en una verdadera fiesta sonora y un espacio de encuentro cultural. La transmisión global llega en un momento decisivo para las comunidades latinas, reafirmando la música como vehículo de resistencia, identidad y unión.

Tras una de las giras más intensas de su carrera —con 36 conciertos en lo que va de 2025— y en pleno proceso de maternidad, la artista mexicana ofrece estos shows como una ofrenda de gratitud a su público, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes de la música latinoamericana.