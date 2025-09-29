Tras cerrar una etapa de casi una década con Ventino, la cantante bogotana Natalia Natalia decidió emprender su camino en solitario. Su álbum debut A Mala Hora marcó el inicio de una nueva faceta artística, en la que explora con honestidad las emociones que deja una ruptura amorosa.

“Para mí nunca ha habido otro plan que no sea cantar, que no sea la música”, señaló la artista para diario Correo, quien asegura que este nuevo paso fue un proceso muy difícil, pero necesario.

La cantante explicó que su primer disco tiene una propuesta dividida en dos mitades: AM y PM. “Me gusta decir más que los sentimientos AM eran más como exteriorizados hacia la persona y los sentimientos PM, que, pues es cuando llega la noche, siento que uno como que se mira más para adentro y es como mucho más introspectivo”, detalló.

Con Paréntesis, su nuevo EP, busca ampliar sus horizontes musicales. El tema “Cállate”, junto a Rap Bang Club, es el primer adelanto de este proyecto y refleja la exploración de nuevas sonoridades.

“Lo lindo de esta canción es que creo que tanto el Rap Band como yo no perdimos nuestra esencia, sino que como que unimos un montón nuestros mundos y eso fue lo que pasó”, afirmó.

Natalia Natalia en la Teletón 2025

La cantante también fue parte de la Teletón 2025 en Lima, una experiencia que recuerda con gratitud.