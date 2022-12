Aunque lleva más de 20 telenovelas grabadas y muchas exitosas obras de teatro, a Natalia Ramírez la conocen en todo el mundo como “Marcela” de la exitosa “Yo soy Betty, la fea”. La actriz colombiana no reniega del personaje, al contrario, considera que gracias a ese papel formó parte de un elenco que se convirtió en una gran familia.

“Ahora las tendencias en las producciones de televisión es que todo se grabe rápido, máximo cuatro o seis meses y se acaba la historia. Nosotros estuvimos grabando más de dos años todos juntos en la mayoría de escenas y durante más de 14 o 16 horas diarias. Esa convivencia nos hizo un bloque demasiado fuerte, ni siquiera teniamos que hablar para saber si alguien de nosotros estaba mal. Nos volvimos muy buenos amigos e hicimos una gran familia”, dice la artista.

¿Entonces es una percepción equivocada que entre la gente del medio artístico no se forjan buenas amistades?

Eso es totalmente errado, nosotros somos una familia increíble, obviamente peleamos durísimo, y cuando nos reconciliábamos también lo hacemos durísimo, sucede como en todas las familias. La amistad es un amor invencible, no hay un ego que pueda con eso.

Tienes una carrera sostenida de 35 años en televisión y teatro, pareciera que nunca te dijeron no o te cerraron las puertas ¿O sí?

Si supieras... me han dicho no mil veces. Muchas veces tú haces la audición y en Colombia tenemos un dicho que es muy familiar entre los actores: “’Ay, lo hiciste espectacular, maravilloso, no nos llames, nosotros te llamamos’. Pero nunca más te vuelven a llamar, y te das cuenta cuando ves la serie o la telenovela con la actriz que hace el papel por el que audicionaste.

Entonces han sido más veces no que sí.

Claro, es que mientras más te digan que no, más vas a valorar el sí y harás mejor tu trabajo en la próxima convocatoria .

Pareciera que las nuevas generaciones tienen poca tolerancia a los no.

Todas estas generaciones nacieron sin poder decirles que no, porque según los psicólogos se traumatizan y viven una infancia terrible; eso es un error, las cosas hay que ganarlas, no le puedes decir sí siempre a tus hijos. A mí cuantas más veces me dicen no, más feliz me pongo porque voy detrás de eso.

La carrera artística es básicamente de resistencia no del éxito inmediato.

El éxito fugaz puede ser una bomba de humo, se vuelve insostenible si no tienes las herramientas suficientes para mantenerte vigente. La gente piensa que Messi juega fútbol porque es un iluminado, y es porque trabajó durísimo para ello, entrenó muchísimo, hizo lo que otros no estuvieron dispuestos a hacer.

Muchos piensan que el éxito en una carrera es sinónimo de suerte.

Es un trabajo constante, es una pasión, porque si fuera un sacrificio horroroso, tampoco no lo harías. Y hay mucho de disciplina también, para hacer las cosas que tienes hacer cuando no las quieres hacer..

Ustedes los del elenco de Betty la Fea no se quedaron con el éxito de la serie.

Todos hemos hecho muchísimas más cosas, ahora cada vez que nos encontramos es como un renacer porque recordar es vivir. Por eso nos juntamos con Lorna cepeda y Julio César Herrera en la obra ‘El diván rojo’ que presentaremos el 15 de abril en el Teatro Canout.

Una oportunidad de acercarlos al público que siempre los recuerda.

Para nosotros es importante retribuir todo ese cariño en el escenario. Y para que no solamente el público se divierta con el Diván Rojo, también van a reflexionar sobre su relación de pareja, el humor también ayuda a solucionar los problemas de pareja, no solo el llanto y el grito. Esta obra te presenta tantos conflictos que les va a salir más barato que ir a una terapia.

NATALIA RAMÍREZ

Actriz. Aunque en sus inicios tuvo interés en la música, la actuación la atrapó cuando graba su primera telenovela “Quieta Margarita”. Su particípación como Marcela, en “Yo soy Betty la fea”, le dio gran popularidad.