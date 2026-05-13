Natalia Salas, quien fue diagnosticada con cáncer, aseguró que está decidida a enfrentar la enfermedad con el objetivo de ver a su hijo crecer.

“ Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo ”, manifestó.

En una entrevista con Macla Villamonte para el podcast Cuestión de Cuestionar, brindó detalles sobre cómo afronta su enfermedad y su rol como madre de familia.

“ Si tengo que tomarme 83 pastillas, las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito. Si tengo que ponerme más radiocirugías, pues me las pongo. Si tengo que dejar de comer todo lo que hay en el universo, pues dejo de comerlo. Pero yo a ese niño lo voy a ver crecer y voy a hacer mi unipersonal y voy a viajar ”, manifestó.

Durante la conversación, la actriz reveló que en febrero fue diagnosticada con diabetes, lo que la ha llevado a realizar cambios en su alimentación.

“ No puedo comer los chocolates buenazos, los vinos tampoco; no importa, no lo haré, pero viva ”, expresó.

Salas también compartió diversos pasajes de su vida personal, entre ellos su matrimonio, su experiencia como madre y su trayectoria en la actuación.