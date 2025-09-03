Con un lleno total y gran conexión con el público, Natalia Salas estrenó el pasado 29 de agosto su unipersonal Con Todo menos miedo en el Centro de Convenciones Bianca (Barranco). El espectáculo, que marca su debut como productora, combina humor, música en vivo y reflexiones personales, y regresa con tres funciones adicionales los días 4, 12 y 18 de septiembre.

Durante la presentación, la actriz compartió su historia de vida con optimismo, abordando momentos difíciles —incluida su lucha contra el cáncer— desde el humor. “Este podría haber sido un unipersonal dramático, pero decidí contarlo desde el humor, porque el humor me ha salvado muchas veces”, afirmó Salas.

La obra, codirigida junto a Francisco Luna, dialoga con su libro homónimo y busca inspirar a la audiencia a vivir sin miedo, reforzando la resiliencia y la gratitud como motores para superar los retos de la vida. El montaje mezcla confesiones íntimas con clásicos musicales y momentos de ironía que generan complicidad con los espectadores.

“Con Todo menos miedo” ha sido descrito como un viaje emocional que refleja la capacidad de transformar experiencias difíciles en un mensaje positivo. “Espero que quienes vengan se rían, se emocionen y salgan con la sensación de que tienen el poder de vivir sin miedo”, expresó la actriz tras su exitoso estreno.

Información del espectáculo

📍 Lugar: Centro de Convenciones Bianca, Barranco

📅 Fechas: 4, 12 y 18 de septiembre

🎟️ Entradas: disponibles en Joinnus



