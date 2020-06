La pasión y el amor por el arte es lo que siempre ha movido a Natalia Salas. “He hecho obras hasta por 10 soles. Lo hacía porque me gustaba y porque quería”, expresa con determinación. Hoy, en medio de una pandemia, esa misma actitud es la que la mantiene firme a pesar de no tener un trabajo seguro.

En entrevista para diario Correo, la actriz se relaja y habla de todo un poco: de su situación laboral actual, su experiencia en redes sociales y la convivencia con su novio.

Has participado en varios concursos de canto y baile, ¿qué te han enseñado?

En “Erre con erre” fui la primera eliminada y yo decía: “He perdido mi oportunidad, nunca seré nada”. Luego me llamaron otra vez. He comprendido que no debo dar nada por sentado.

¿Sientes que estás cumpliendo tu sueño de ser artista?

La verdad, tengo que darle las gracias a Dios porque todo lo que he querido, se ha cumplido. Me voy a dormir haciendo mi checklist (risas). La vida ha sido muy buena conmigo, nunca he querido entrar a la televisión por ser famosa, siempre le he tenido un cierto amor y respeto a la actuación. Sé que lo demás viene por añadidura.

Se puede decir que ahora también eres influencer…

Todo el contenido que comparto en mis redes no lo hago buscando likes, mi onda va por otro lado. Busco ser auténtica y transparente, precisamente lo que la gente está olvidando.

¿Sientes que en Instagram se le da mucho valor al aspecto físico?

Tienes que ser alta, delgada y nariz respingada, o sea yo voy muerta con esta nariz (risas). Creo que hay belleza en unos dientes y nariz grandes. Si tienes granos, no pasa nada.

Eres, además, multifacética. En 2019 estabas en la radio por las mañanas y después pasabas a conducir “El show después del show”...

También grababa “No me digas solterona 2” y estaba en el “Dúo Perfecto”, no sé cómo hacía. Estaba ojerosa, pero era feliz. Lo que más me entristece en esta situación (cuarentena), no es la ausencia de dinero, sino el no poder crear, actuar.

¿Cuál es tu situación actual con “América hoy”?

Con el tema de la pandemia no se podía tener a todo el equipo completo. Entonces nos dijeron que no nos podían seguir pagando. Es una situación incierta, pero yo ya no creo que vuelva, porque el programa tiene otro corte y mi personalidad no encaja por ahora.

Estás viviendo esta cuarentena con Sergio, tu pareja. ¿Cómo les va?

Ni siquiera hemos discutido, es más, estamos mejor que nunca. Aunque también es por lo que está pasando, los dos hemos perdido el trabajo, nos acompañamos.

¿Qué han hecho para generar ingresos en estos meses?

Mi novio es ingeniero agrícola y cuando lo despidieron, para indemnizarlo, sus jefes le dijeron que se lleve una congeladora grande. Al inicio no sabíamos qué hacer con eso, pero después le dije: “oye, ¿si vendemos carne?”. Compramos en cantidad, la envasamos y la vendimos a nuestros amigos. Luego, realizamos lo mismo con el aceite de oliva. Ahora, nos hemos puesto a vender vinos. Estamos generando ingresos de algo que ni siquiera teníamos planeado. No le tenemos asco al trabajo.

Juegas con querer casarte en redes sociales...

Me interesa la boda por la fiesta, pero no es porque lo vea como una meta femenina, sino porque me gustaría celebrar nuestra unión.

