Salió victoriosa. La actriz Natalia Salas compartió con sus seguidores algunos detalles sobre su operación contra el cáncer de mama.

La intervención quirúrgica se realizó el último sábado diez de septiembre en horas de la mañana. La intérprete, conocida por sus papeles en series como “Al fondo hay sitio”, fue diagnosticada con dicha enfermedad hace algunos días.

“La operación duró dos horas. Mastectomía y reconstrucción. Salí de la sala a las 11:30 am aprox. No me dolió nada. Estoy en hospitalización desde las 5 PM. Ya comí alguito y en una hora dormiré”, escribió a través de sus redes sociales.

En este contexto, Salas tampoco dudó en referirse al apoyo que recibió de parte de sus seguidores y sus amigos en esta complicada etapa.

“No me alcanzan las palabras (ni el tiempo postoperada jeje) para agradecer tanto, tanto, tantísimo amor y contención: sus velas, oraciones, historias, mensajes, buenos deseos y llamadas a mi red más cercana. De verdad ¡Gracias! Los quiero mucho. Con todo menos miedo”, puntualizó.

