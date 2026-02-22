Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, Natalie Vértiz aclaró que no mantiene a Yaco Eskenazi y que nunca han protagonizado una discusión porque uno gane más dinero que el otro.

“ En cuanto a mantenido, jamás, yo no podría mantener a nadie ”, manifestó la modelo, quien subrayó que su esposo es creativo y con mucha suerte, pues volverá pronto a la televisión.

Asimismo, la “Urraca” le comentó a Natalie lo que Yaco le dijo en una entrevista: “Él cuando vino acá dijo que le preocupaba que se había quedado sin trabajo, pero me dijo que vería cómo ganaría plata para cumplir las obligaciones en su casa. Eso hace un hombre trabajador”.

Tras ello, la modelo aseguró que Yaco tiene en claro sus obligaciones: “ Él la tiene clara. Hay que tener pantalones para ser hombre y ser padre de familia ”.

Además, Vértiz negó que ambos hayan hayan protagonizado alguna pelea porque uno gane más que el otro: “ No, es difícil porque ambos trabajamos en el mismo medio, pero nunca me ha hecho sentir que haya celos por trabajo ”.

La exreina de belleza expresó su apoyo a Yaco Eskenazi ante su próximo retorno a la televisión como conductor de ‘La Granja VIP’, programa que conducirá con Ethel Pozo. En esa línea, precisó que no tiene ningún problema con la hija de Gisela Valcárcel.