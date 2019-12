Mediante redes sociales ha pululado el rumor de que Natalie Vértiz se habría separado con su esposo Yako Eskenazi debido a que no publican fotografías de manera constante en Instagram ni Facebook. La actriz decidió responder.

En diálogo con América Noticias, Vértiz descartó una supuesta separación y afirmó que a Eskenazi no le gusta mucho que le tomen fotografías y que tampoco es un apasionado de las redes sociales.

“Nosotros estamos súper bien. Si no posteo con Yako, si no lo grabo, de hecho sí lo hice para su cumpleaños, es porque no es tan fanático de las redes sociales. Desde que estoy con él no le gusta mucho que lo grabe o que le tome fotos”, expresó al mencionado medio.

Asimismo, Natalie Vértiz destacó que con Yako Eskenazi ya pasaron la etapa de querer exhibir su relación en redes sociales y que ahora son una pareja más madura.

“Vi algunos comentarios que (decían) que estamos separados, pero en realidad todo está bien. Pasamos esa etapa de querer figuretear como pareja en redes sociales y ahora estamos en una etapa mucho más madura, como padres de familia y como esposos. No hay nada por qué alarmarse”, finalizó.

Como se recuerda, Vértiz y Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula al llevar más de siete años de matrimonio.

Natalie Vértiz descarta rumores de separación con Yako Eskenazi. Video: América TV