La conductora de ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz, dio a luz a su segundo hijo este sábado 7 de agosto a las 3:56p.m. Así lo anunció su esposo Yaco Eskenazi con una tierna fotografía en sus redes sociales.

“Bienvenido al mundo Leo Eskenazi Vertiz 7/08/21 3:56pm 3.658kg 53cm. Natalie Vértiz, Liam y yo te amamos con locura”, escribió Yaco Eskenazi junto a la instantánea en en la que aparece sosteniendo la mano de su bebito en su cuenta de Instagram.

A diferencia de su primer embarazo, esta vez la modelo e influencer decidió traer al mundo a su segundo hijo por parto natural.

Según contó Yaco Eskenazi en un enlace en vivo con el programa ‘Estás en Todas’, Natalie Vértiz presentó contracciones desde anoche, pero decidieron acudir a la clínica recién por la mañana.

“Yo nunca la había visto sentir un dolor como el que está sintiendo ahora y no tengo cómo protegerla, cómo ayudarla o cómo aliviar ese dolor, entonces de hecho se siente raro”, comentó el conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Natalie Vértiz continuó ejercitándose a sus 9 meses de embarazo

En la recta final de su embarazo, Natalie Vértiz demostró que no hubo nada que le impida seguir trabajando y haciendo su vida normal.

Es por ello que, a través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video en el que aparece realizando su rutina de ejercicios que -según manifestó- no había podido realizar el último mes por sus diferentes compromisos.

“Últimos entrenamientos con esta panzota! Todo julio he estado sin entrenar pero porque tenía viajes y compromisos y terminaba muerta! Pero hoy sí puse todo de mi parte y me siento increíble”, escribió junto a las imágenes.

Según explicó la conductora de ‘Estás en Todas’, durante su primer embarazo no hizo ejercicio debido a que tenía temor, pero esta vez no dudó en continuar con su entrenamiento, pues espera poder traer al mundo a su segundo hijo de forma natural y no con cesárea.

