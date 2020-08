La modelo Natalie Vértiz publicó, este lunes 10 de agosto, una fotografía de su rostro con acné para demostrar a sus seguidores de Instagram que todo no es perfección en las redes sociales.

“Espero que disfruten de este ángulo diferente que no suelo mostrar, pero que creo es necesario para que entendamos que no todo lo que se ve en redes sociales es real ni perfecto . Todos tenemos malos días y buenos también. ⁣Todos somos humanos”, indicó la ex Miss Perú Universo.

Reflexión sobre contenido en redes sociales

La esposa de Yaco Eskenazi contó a los usuarios que reflexionó sobre el contenido que publica, que suele mostrar una apariencia perfecta, por lo que decidió compartir un contenido que se ajusta a la realidad.

“Últimamente, he estado reflexionando sobre lo que comparto con ustedes en mis redes sociales. Y, después de mucho tiempo posteando mi lado perfecto en todas las situaciones, creo que ya es momento de compartir con ustedes también mi lado real e imperfecto”, escribió.

Invitación a seguidores

Natalie Vértiz también pidió a sus seguidores a que publiquen fotos, con un hashtag, de cómo lucen realmente para mostrar que no todo es perfección.

“Soy #imperfectamenteperfecta y me encantaría que si te quieres unir a enseñar algún ángulo de ti que no sueles, lo hagas usando este hashtag”, finalizó.

