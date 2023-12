En la última edición de ‘Magaly TV: La Firme’, Nati Sánchez decidió dar detalles de su ruptura con Pedro Loli. Además, la joven reveló que el motivo del fin de su relación fue por una infidelidad del cantante.

“ No voy a entrar en detalles, pero considero que trató de hacer conmigo lo que ya hizo en su relación pasada ”. Posteriormente, cuando le preguntaron si su separación se debió a una infidelidad, ella respondió firmemente: “ Yo no tolero esas cosas porque sé lo que valgo como persona ”, expresó Sánchez en una conversación por WhatsApp con una de las reporteras del programa de Magaly Medina.

Tras ello, confirmó que Pedro Loli le fue infiel: “ Sí, claro, encontré cosas que no cabían en una situación normal ”. Luego, añadió: “Pero mira, esa es decisión de cada uno. Yo no puedo obligarlo y meterme en su cabeza a que haga las cosas bien. Lo niega, pero una es FBI, pero ya es cosa suya si quiere vivir así”.

Asimismo, la expareja del cumbiambero confesó tener evidencias que demostrarían la infidelidad de Loli, sin embargo, no piensa mostrarlas.

Como se recuerda, Nati Sánchez decidió confirmar su ruptura con Pedro Loli a través de su cuenta de Instagram y eliminó todas las fotos que tenía con el artista.

“Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental, pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente. Desde el más profundo amor que me tengo, la vida es demasiado linda para disfrutarla de la mejor manera, todos merecemos encontrar un amor leal y verdadero ”, escribió la joven en sus historias de su Instagram.