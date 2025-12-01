La cantante Cielo Torres presentó el disco Ya es Navidad, un proyecto que describe como un doble sueño cumplido: realizar un álbum dedicado a estas fechas y grabar una canción junto a Edgar Vivar, el recordado ‘Señor Barriga’ del programa El Chavo del 8.
“Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planificar todo y ya acaba de salir el álbum ‘Ya es Navidad’ en todas las plataformas digitales. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona”, comentó la artista.
El álbum incluye temas como Vamos a pasear, Ya se siente la Navidad, Bailando junto al arbolito y Navidad Feliz, donde la cantante muestra su versatilidad tras años de trayectoria en la cumbia y la salsa. Para Torres, este proyecto también está marcado por los recuerdos familiares y el espíritu navideño que conserva desde su niñez.
Además, destacó que la colaboración con Edgar Vivar se dio de manera espontánea. “Este año coincidimos en la temporada del circo de la Chola Chabuca, le hice la propuesta para cantar juntos y él lleno de amor me dijo que sí, y lo tomé como una bendición. Tenerlo en mi disco, es tener a un ícono de mi infancia y la de muchas personas, que al verlo en el video podrán recordar a ese niño interior”, agregó.