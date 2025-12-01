La cantante Cielo Torres presentó el disco Ya es Navidad, un proyecto que describe como un doble sueño cumplido: realizar un álbum dedicado a estas fechas y grabar una canción junto a Edgar Vivar, el recordado ‘Señor Barriga’ del programa El Chavo del 8.

“Hace mucho tiempo deseaba hacer un disco navideño y desde hace unos meses comencé a planificar todo y ya acaba de salir el álbum ‘Ya es Navidad’ en todas las plataformas digitales. Esta canción inédita he podido grabarla con una persona que quiero y admiro mucho como Edgar Vivar, un talentoso artista y gran persona” , comentó la artista.

El álbum incluye temas como Vamos a pasear, Ya se siente la Navidad, Bailando junto al arbolito y Navidad Feliz, donde la cantante muestra su versatilidad tras años de trayectoria en la cumbia y la salsa. Para Torres, este proyecto también está marcado por los recuerdos familiares y el espíritu navideño que conserva desde su niñez.