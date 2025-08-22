La música andina tendrá una noche especial con el concierto “Lo nuestro suena así”, que reunirá a Nayda Gutiérrez y Diosdado Gaitán Castro el próximo 5 de setiembre en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco. Ambos artistas prometen un espectáculo lleno de luces, color y sentimiento, con un repaso de sus temas más reconocidos.

Diosdado Gaitán Castro destacó que esta unión busca llevar el folclore a cada rincón del Perú profundo. “El camino del arte nos da esa maravillosa posibilidad de juntar el talento que Dios nos ha dado para regalar una noche de sentimientos, recuerdos, de baile, transportando musicalmente, con nuestras voces, a cada rincón de nuestro Perú profundo”, señaló el cantautor ayacuchano.

Nayda Gutiérrez, conocida como la “voz de oro” del canto wanka, aporta la frescura de una carrera en ascenso, respaldada por más de una década de trayectoria. En tanto, Gaitán Castro, con 39 años de carrera, presentará lo mejor de su propuesta madura y renovada del folclore andino.

El concierto combinará juventud y experiencia, con la admiración compartida hacia referentes como Flor Pucarina y Picaflor de los Andes. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.