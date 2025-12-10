La ‘Nena’ Cubillas y su expareja, Juan Ichazo, volvieron a enfrentarse públicamente luego de comunicarse con el programa Amor y Fuego, en donde Johana terminó revelando que su expareja aún no ha cumplido con dos pensiones.

Antes de ello, Gigi Mitre le preguntó al argentino si estaba cumpliendo con sus obligaciones económicas hacia sus hijos. Él intentó defenderse, sin prever que su expareja terminaría exponiéndolo.

“ (¿Tú estás cumpliendo económicamente?) Por supuesto, esas son difamaciones que me hacen constantemente, yo le mandé 2 cartas notariales para que cese el acoso y el hostigamiento en televisión “, indicó durante la llamada telefónica.

Johana Cubillas también se comunicó con el programa conducido por Rodrigo González para afirmar que Juan Ichazo es un padre ausente.

“ La realidad es que los ve muy poco. Juan ve a mis hijos una o dos veces a la semana, como una locura, desde que hemos vuelto de Estados Unidos los habrá visto unas 3 veces. Tanto es así, que mis hijos siempre me piden que esté la nana, porque no les gusta salir solos con su padre ”, confesó Cubillas en vivo.

Asimismo, la “Nena” dijo que el padre de sus hijos le debe dos meses de pensión.

“ Juan me debe dos meses de pensión, eso tampoco lo dice. (Estás denunciada por eso, hay un juicio por eso) El que está denunciado eres tú, me debe 2 meses de pensión y este mes tampoco me ha pagado el excedente que me tenía que pagar ”, añadió.

Mientras Ichazo insistía en sus reclamos, Cubillas lo retó en vivo a mostrar todos los comprobantes de pago, si realmente ha cumplido con la pensión como afirma.