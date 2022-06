Niega todo. El cantante Néstor Villanueva rechazó no desear firmar el divorcio con su todavía esposa Florcita Polo.

El cumbiambero acudió al set del programa “Amor y Fuego”, conducido por la presentadora Gigi Mitre, para responder sobre dicho tema y el supuesto cobro de 20 000 mil soles que realizó para firmar los documentos.

“En ningún momento falté a mi matrimonio, no fui infiel (…) no he sido infiel, he respetado mi matrimonio hasta los últimos días”, aseguró.

En otro momento, Villanueva también respondió puntualmente los reclamos de su expareja sobre su supuesta negativa para formalizar su separación.

“Eso es falso, hay conversaciones inclusive donde ya habíamos quedado con la mamá de mis hijos, para ver el divorcio, pero por cuestiones de tiempo no se ha podido (…) por el tiempo de los dos”, comentó.

