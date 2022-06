Erika Luz Palomino, más conocida como ‘Paloma de la Guaracha’, se presentó este martes en el programa “Magaly TV: La Firme” para respaldar las denuncias de Florcita Polo, quien acusó a Néstor Villanueva de haberla agredido físicamente cuando vivían juntos.

En conversación con Magaly Medina, la organizadora de eventos dijo que fue testigo de varios episodios de violencia en contra de la hija de Susy Díaz, y que incluso vio cómo el cumbiambero la amenazó con un cuchillo.

“Yo sabía todo, pero Flor no quería que le cuente a su mamá porque ella me decía que su mamá iba a llamar a las cámaras. (¿Qué es lo que viste exactamente?) Golpes, también la amenazó con cuchillo. La golpeaba porque no sabía cocinar, la insultaba y psicológicamente la agredía”, señaló la popular ‘Kim Kardashian del óvalo de Santa Anita’.

Florcita iniciará acciones legales:

Ante la negativa de Néstor Villanueva en separarse legalmente de Florcita Polo, el abogado de la animadora de eventos reveló que su patrocinada solicitará el divorcio por tres causales: conducta deshonrosa, por no poder hacer una vida en común y por violencia física y psicológica.

Asimismo, adelantó que este miércoles, 22 de junio, solicitarán garantías personales para Florcita Polo, sus hijos e incluso para Susy Díaz, esto tras revelarse las conductas agresivas del artista.

El letrado finalmente advirtió que, pese a que el cumbiambero ha negado todas las acusaciones, la agresión psicológica que habría ejercido contra Florcita está probado y será corroborado con los exámenes correspondientes.

