Explotó en vivo. La conductora Magaly Medina, durante la emisión de su programa este lunes 20, no resistió escuchar al cantante Néstor Villanueva negar las acusaciones de agresión física por parte de Flor Polo.

“No, no pues. no es así”, se negaba el cumbiambero al escuchar las afirmaciones de Medina y de la madre de Polo, Susy Díaz, acerca de los presuntos actos de violencia.

Además, la conductora de “Magaly Tv La Firme” cuestionó a Villanueva ya que estaría cobrando 20 mil soles a cambio de brindar una entrevista.

Al respecto, la “Urraca” no resistió y encaró a Villanueva. “Tú no te atrevas a mí a gritarme (...) yo no soy Flor Polo ni ninguna de tus amiguitas, esas bataclanas. ¡A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino!”, expresó con enojo.