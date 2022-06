Florcita Polo estuvo presente en el programa de Lady Guillén, Dilo Fuerte, donde contó que su expareja, Néstor Villanueva, le decía que “nadie le iba a querer por tener hijos”.

“Por mis pequeños no hablo las cosas que afronté, tu me ves bien, pero aún me afecta, aún lloro... yo solo quiero llevar la fiesta en paz, que me firme el divorcio y ahí quedan las cosas”, dijo en un inicio Florcita.

Además, la hija de Susy Díaz confirmó ante cámaras que Néstor Villanueva sí la agredió físicamente: “fue pasando, fue pasando y las cosas no cambiaba, por eso puse un alto. Por los hijos uno aguanta... a muchas mujeres le ha pasado”.

“Sé que no se siente bien (...) nosotros somos culpables de nuestras malas decisiones, quizás, de no haber terminado con esto en el momento debido (...) Flor, acaba de confesar que Néstor Villanueva la violentó física y psicológicamente varias veces y que fue difícil para ella salir de estar relación” , expresó Lady Guillén antes de ir a un corte comercial.

Magaly Medina muestra pruebas de que Néstor Villanueva sí pidió 20 mil soles para firmarle el divorcio a Flor Polo

Hace unas semanas, Magaly Medina reveló que Néstor Villanueva le pidió 20.000 soles a la producción del programa para firmar el divorcio a Flor Polo en televisión. La expareja de Florcita negó en diversas oportunidades que eso era falso, pero la conductora de TV mostró pruebas.

“Dice que jamás pidió plata. Dice: ‘A ver, sáquenme pruebas. Yo jamás pedí 20.000 para ir al programa y divorciarme de Florcita’. ¿Para qué me provocas si sabes cómo somos? A ver, Néstor, así que quieres pruebas. Ahí te van”, expresó Magaly Medina.

