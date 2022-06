Lo cuestiona. La conductora del programa “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, criticó las declaraciones de Ricardo Morán, productor y jurado de “Yo Soy”, en relación a las madres.

Días atrás, el conocido activista aseguró que las progenitoras “es una especie de imposición que le hacemos a los niños”, pues “si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”.

“Me parece de una ignorancia extrema y me sorprende de Ricardo Morán (…) cada uno con su cuento, pero esto que es universal... una madre es una madre (…) Es muy distinto que (tus hijos) no extrañen lo que no conocen”, criticó Mitre.

La compañera de conducción de Rodrigo González, también destacó que “respeta” el estilo de vida de Morán, sin embargo, precisó que “las madres es algo universal”.

Ricardo Morán sobre el concepto de ‘madre’: “Mi comentario fue tergiversado y mal entendido”

A través de su podcast de YouTube ‘Moranmente Incorrectxs’, Ricardo Morán respondió a las críticas que viene recibiendo en Twitter.

“He pasado todo el día respondiendo tuits de gente que me ha gritado cosas horribles”, contó el productor de TV.

Luego continuó con: “Esta idea de que la madre o el padre es un concepto y no hay relación místico mágica, en realidad es la base de todas las telenovelas. Te molesta lo que yo digo pero en la telenovela la niña que has visto crecer toda la novela, enamorarse, volverse millonaria, pero un día le dicen ‘ella no es tu madre, es tu hermana’, y ella dice ‘eso es imposible porque uno sabe quién es su madre’... la mitad de las telenovelas está construidas sobre ese tipo de tramas”.

“Todo esto viene de un comentarios que se ha tergiversado o mal entendido (...) ha sido convertido en un arma innecesaria y que nosotros consideramos básicamente, un argumento de telenovela”, expresó.