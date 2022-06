Hace unos días, Ricardo Morán estuvo respondiendo preguntas formuladas por sus seguidores. En una de ellas, el productor de TV se animó a contar qué es lo que les responde a sus hijos cuando le mencionan la palabra mamá. Esta sinceridad le generó diversas críticas en redes sociales.

“A estas alturas me doy cuenta de que es una especie de imposición que le hacemos a los niños. Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo Ricardo Morán.

“Mi comentario fue tergiversado”

A través de su podcast de YouTube ‘Moranmente Incorrectxs’, Ricardo Morán respondió a las críticas que viene recibiendo en Twitter.

“He pasado todo el día respondiendo tuits de gente que me ha gritado cosas horribles”, contó el productor de TV.

Luego continuó con: “Esta idea de que la madre o el padre es un concepto y no hay relación místico mágica, en realidad es la base de todas las telenovelas. Te molesta lo que yo digo pero en la telenovela la niña que has visto crecer toda la novela, enamorarse, volverse millonaria, pero un día le dicen ‘ella no es tu madre, es tu hermana’, y ella dice ‘eso es imposible porque uno sabe quién es su madre’... la mitad de las telenovelas está construidas sobre ese tipo de tramas”.

“Todo esto viene de un comentarios que se ha tergiversado o malentendido (...) ha sido convertido en un arma innecesaria y que nosotros consideramos básicamente, un argumento de telenovela”, expresó.

Fleischman a Ricardo Morán por minimizar la maternidad: “Hay que tener un desorden neuronal para pensar así”

El conductor de Willax Deportes utilizó su cuenta de Twitter para rechazar que se pretenda minimizar el rol de las madres en los niños, en clara referencia al polémico concepto de Morán.

“Vender el cuento de que si no se habla de ella no se entiende de su existencia es una perversión. Hay que tener un desorden neuronal para pensar así. El ser humano busca instintivamente a la madre desde que nace”, disparó Eddie Fleischman este domingo 19 de junio.