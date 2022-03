Néstor Villanueva decidió romper su silencio luego que fuera ampayado con la bailarina Sofía Cavero en su camioneta. El cantante estuvo este martes en el programa “Amor y Fuego”, donde no solo negó un vínculo sentimental con la joven, sino que también reafirmó que aún sigue enamorado de su esposa, Florcita Polo.

El artista aseguró que la exactriz de cine para adultos pasó la noche dentro de su vehículo por seguridad, ya que había tomado unas copas de más. Asimismo, dijo que dentro de la unidad también se encontraba el amigo de ambos.

Néstor reiteró que continúa buscando recuperar su matrimonio con la hija de Susy Diaz, y añadió que conversará con ella en privado para explicarle las imágenes del ‘ampay’, sin embargo, el artista no esperó que Rodrigo González hiciera público un audio que lo vincula con una bailarina de nombre ‘Tessy’.

En el material difundido por el conductor de espectáculos, supuestamente el cantante le pide a la joven que baje el brillo del televisor porque podía traslucirse por la ventana.

El artista no pudo explicar el contexto de esta conversación, y dijo que todo lo que tenga que decirle a la madre de sus hijos lo hará en privado. “Lo que sé se lo diré, lo haré bajo cuatro paredes (...) estoy con la consciencia tranquila, no he hecho nada malo. Yo no he faltado el respeto a nadie”, acotó.

