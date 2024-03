Masterlive anunció la llegada de la súperestrella irlandés Niall Horan, ex One Direction, como parte de su The Show Live on tour. El show se llevará a cabo el próximo 06 de octubre en la tribuna norte del Estadio Nacional y las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles con un súper descuento con tarjetas Interbank.

Niall Horan ha logrado catapultar su carrera, desde que One Directión decidió tomar una pausa. The Show Live on tour, es una gira que llevará al artista por varias zonas de Estados Unidos, Europa, México y otros países.

Es la primera vez que Niall Horan llega a nuestro país en esta nueva faceta como solista. La cita es el 06 de octubre en la tribuna norte del Estadio Nacional. Las entradas estarán a la venta en Teleticket a partir de este miércoles con un súper descuento con tarjetas Interbank. El Perú nuevamente en la historia musical ante el mundo.

Precio de entradas

La productora Masterlive compartió el precio oficial de las entradas para el show de Niall Horan en Lima.

Carrera de Niall Horan

En el 2017, Niall Horan impulsó su carrera con Flicker, producción que alcanzó el número 1 en el Billboard en Estados Unidos.

De aquel disco exitoso, se desprendió temas como “This Town”, “Slow Hands”, “Too much to Ask”, que fueron tendencia en varios países, quienes se rindieron a su talento, carisma y esa espontaneidad que lo ha convertido en uno de los artistas más solicitados alrededor del planeta.

Reino Unido es un capítulo aparte en la historia de Niall. Su segundo álbum Heartbreak Weather, llegó al primer lugar en su natal en este país y en su país de nacimiento, Irlanda.

Tras este suceso su tema “Nice to meet” ya logró posicionarse como el favorcito en otros lugares. Es tímido, muy nervioso, pero irradia en su sonrisa esa sencillez que las fanáticas han apreciado y gritado de principio a fin su amor por esta nueva estrella de la música.