El chico reality Nicola Porcella se encuentra en Perú por unos días mientras apunta a internacionalizarse, pero esta vez ya con el objetivo de quedarse a vivir de forma permanente en México, país en el que ha conseguido trabajo y donde se siente feliz.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, el exintegrante de “Esto es guerra” contó que ya vendió todas sus cosas en Perú y que se encuentra en medio de las negociaciones para su nuevo departamento en México.

“La idea ya es radicar allá, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del departamento que es más complicado, pero también estoy negociando un ‘depa’ donde voy a vivir allá. La idea ya es quedarme en México”, contó Porcella.

“Llevo 3 años, me ha ido súper bien. Llegué por ‘Guerreros’ y este año acabo de grabar ‘Reto 4 Elementos’. Va a salir en Estados Unidos por UniMás y después sale en Televisa, me fue muy bien. Es el reality más importante en México, feliz que me hayan tomado en cuenta”, añadió el chico reality.

Por otro lado, Nicola Porcella también aseguró que su plan es llevarse a su hijo y su madre, a quien estuvo buscándole trabajo como maquilladora. Eso sí, primero se establecerá con un trabajo estable antes de poner en marcha su plan.

“La idea es llevarme a Adriano y su mamá, obviamente el tiene que estar con su mamá, jamás los separaría. Me encantaría que ella vaya porque es maquilladora y yo he estado buscándole chamba. Primero tengo que establecerme yo”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Alejandra Baigorria regresa a Esto es guerra

Alejandra Baigorria regresa a Esto es guerra