Nicola Porcella, integrante de ‘Guerreros México’, aseguró que no vendrá al Perú para la revancha recientemente anunciada entre el equipo azteca y los miembros de ‘Esto Es Guerra’.

Como se sabe, el pasado 6 y 7 de septiembre se llevó a cabo el enfrentamiento entre “Guerreros MX” y la selección peruana de “Esto es guerra” en México, resultando ganador el conjunto mexicano. Ahora, el equipo azteca viajar a Perú para una revancha. Al respecto, Nicola Porcella indicó que no regresará a Perú.

Al ser consultado en sus redes, Nicola indicó que tal vez otros miembros sí viajen. “Creo que no. Por lo que he hablado con mi familia, es un 99.9% que no. De repente, los otros chicos sí van, pero lo que soy yo, no”, subrayó.

Johanna San Miguel

Respecto a que Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz tildaron de “lamentable” los calificativos que el locutor Carlos Alberto Aguilar ‘El Zar’ utilizó durante la narración de la competencia entre “Guerreros México” y “Esto Es Guerra”, Nicola Porcella trató de poner paños fríos a la situación.

“Con lo que ocurrió sobre Johanna... primero yo estaba en la piscina y no escuché, no entendí y cuando me comentaron les explique como es la voz en off... y no creo que le han faltado el respeto”, incidió.

No obstante, los conductores del reality peruano consideraron que el narrador mexicano le faltó el respeto a los competidores y los ofendió con adjetivos, un trabajo diferente al que realiza el popular ‘Mister G’ en Perú.

Nicola Porcella no vendrá al Perú

Respaldo a Guerreros México”

Además, a través de su cuenta oficial de Instagram, Nicola Porcella compartió una imagen del equipo de “Guerreros México” junto a un mensaje respaldando el trabajo que realizaron durante la competencia con “Esto es guerra Perú”.

Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz incómodos con la forma de narrar de 'El Zar' en México (Captura América TV / Instagram)

“Pueden poner mil excusas, pero este equipo demostró de que está hecho y nadie va a quitarle ni desmerecer lo que lograron”, escribió el popular chico reality junto a una fotografía del equipo mexicano.

