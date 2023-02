Nicola Porcella considera que su regreso subiría rating de ‘Esto es Guerra: “Quiero 30 mil dólares mensuales”.

Nicola Porcella bromeó con la posibilidad de regresar a ‘Esto es Guerra’. En una entrevista con el programa de Youtube ‘Com FM’, aseguró que su ‘jale’ subiría el rating del reality y dijo que cobraría 30 mil dólares mensuales para volver.

El exchico reality descartó rotundamente volver al programa de América Televisión: “ No, nunca más en mi vida, por nada del mundo... debería para que suba esos 10 puntos (de rating), Mario ”.

Después, Porcella bromeó sobre todo lo que exigiría para regresar al reality de competencia: “ Con Rafael Cardozo tenemos varias peticiones para volver, por ejemplo, queremos 30 mil dólares mensuales por dos años, así saquen ‘Esto es guerra’ en seis meses, los queremos, nos van a pagar igual estando en casa, queremos una estrella al costado de Gisela, sí, queremos estrella y que sean los mismos dueños de Pro TV los que (la pongan) ”.

Además, Nicola exigiría que algunos ‘guerreros’ sean despedidos y que se retiren a dos auspiciadores del programa: “Una gente no queremos que esté, entonces tenemos que despachar a varios, a algunos ahí, un par que no sirven, y por último... hubo un momento en que varias marcas dijeron ‘no, Nicola no’, ahora gracias a Dios me va muy bien y tengo muchas marcas en mi programa, esas marcas no pueden entrar al programa, ahora yo no quiero que entren”.

“Peter Fajardo, Maríana Ramírez, apunten, por favor, que las condiciones del señor Porcella están dadas, a levantar el rating”, bromeó Mario Irivarren.

TE PUEDE INTERESAR