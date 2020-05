Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’, se encuentra pasando la cuarentena por el nuevo coronavirus en Suecia junto a su amiga Fiorella Alzamora y ambos decidieron responder las preguntas que les hacían sus seguidores en Instagram.

Una de las preguntas fue si el Zorro Zupe de besó con NIcola Porcella, por lo que el personaje de la farándula limeña respondió que sí y en reiteradas ocasiones.

“¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”, agregó entre risas el polémico personaje de la farándula peruana.

NICOLA RESPONDE

El exguerrero rompió su silencio y comentó que ya habló con el Zorro Zupe y le dejó en claro que tenga cuidado con sus bromas.

"‘Oe, cara**, por qué has dicho eso’ y me respondió que estaba bromeando. Eso no ha pasado, y simplemente le dije que tenga cuidado con sus bromas”, contó el modelo.

Luego continuó con: “al ‘Zorro’ le encanta exagerar, son bromas que nos podemos hacer internamente, como es muy amigo mío me ha pedido disculpas".

ANDRÉ CASTAÑEDA ARREMETE CONTRA NICOLA

Nicola Porcella, hace poco, confesó que Latina suspendió su contrato laboral y que por ahora no está en sus planes volver a la televisión, ya que debe velar por el bienestar de su hijo y su familia.

En conversaciones con Trome, el exchico reality, André Castañeda indicó que en la TV peruana pueden pasar muchas cosas. Además, opinó sobre la suspensión de contrato de Nicola Porcella.

“Tal vez. En televisión puede pasar hasta lo más inesperado... igual tengo mi empresa de taxis, si quiere uno lo apoyo y también tengo una empresa de limpieza, así que si necesita trabajo le puedo dar”, comentó el exchico reality

Luego continuó con: “en mi empresa de limpieza, para que limpie su imagen. Es una broma. Quizá tenga su negocio, no creo que solo viva de la televisión”.

VIDEO RECOMENDADO

Zorro Zupe revela que Nicola Porcella se lo "chapa" cuando está ebrio (TROME)