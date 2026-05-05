Un sismo de magnitud 5.0 se registró esta mañana en la región Tumbes, según reportó el Instituto Geofísico del Perú a través de su Centro Sismológico Nacional.

El evento ocurrió a las 10:58:25 a.m. (hora local) y tuvo como epicentro una zona ubicada a 13 kilómetros al noreste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0253

Fecha y Hora Local: 05/05/2026,10:58:25

Magnitud: 5.0

Profundidad: 55 km

Latitud: -3.56

Longitud: -80.61

Intensidad: III-IV Zorritos

Referencia: 13 km al NE de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/zi16tXhR09 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 5, 2026

Características del sismo

De acuerdo con el informe técnico IGP/CENSIS/RS 2026-0253, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 55 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo intermedio.

La intensidad fue estimada entre III y IV en la escala de Mercalli en Zorritos, lo que indica que el temblor fue percibido por la población, pero sin causar daños significativos.

Sin reportes de daños hasta el momento

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni víctimas a causa del sismo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda mantener la calma y revisar las rutas de evacuación ante posibles réplicas.

Recomendaciones ante sismos

Perú es un país altamente sísmico debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Ante estos eventos, las autoridades sugieren:

Identificar zonas seguras en el hogar

Tener lista una mochila de emergencia

Evitar el uso de ascensores durante un sismo

Mantenerse informado a través de canales oficiales