La Asociación Civil Transparencia aseguró que no existe evidencia de fraude ni de una alteración de la voluntad popular en las elecciones realizadas el 12 y 13 de abril. No obstante, advirtió que durante la jornada se registraron problemas logísticos y operativos, principalmente en Lima Metropolitana, que afectaron el normal desarrollo de la votación en algunos locales.

La organización presentó este martes su segundo informe preliminar de observación electoral durante una conferencia de prensa. El documento recoge información obtenida por miles de observadores desplegados a nivel nacional para supervisar el proceso electoral.

“No existe evidencia de que hayan sido sistemáticos e intencionales. Ello, unido al normal desarrollo de la jornada en regiones, permite concluir que no existe un escenario de fraude o de una distorsión de la voluntad popular”, señala el informe.

Problemas se concentraron en Lima

El reporte precisó que las principales incidencias ocurrieron en Lima Metropolitana. Entre los problemas detectados figuran retrasos en la entrega y repliegue del material electoral, lo que ocasionó demoras en la instalación de mesas y desorden en algunos centros de votación.

Además, la organización cuestionó la falta de información oficial durante esas horas. Según indicó, esta situación generó incertidumbre entre los ciudadanos que acudieron a emitir su voto.

“Ello obligó al JNE a tomar dos correctas decisiones para asegurar el voto ciudadano: i) ampliación de instalación y cierre de votación el domingo 12, ii) ampliación de la jornada al lunes 13 para locales no instalados”, detalló.

Fallas en sistema electrónico

Otro aspecto incluido en el informe fue el funcionamiento del sistema electrónico STAE implementado en Lima Metropolitana para agilizar el escrutinio. Transparencia señaló que esta herramienta presentó problemas técnicos durante su aplicación.

La organización indicó que hubo fallas operativas, falta de insumos y capacitación insuficiente para el uso del sistema. Por ello, respaldó la decisión de retirarlo para la segunda vuelta electoral.

Transparencia también se pronunció sobre la renuncia del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto y las investigaciones anunciadas tras los incidentes. En ese contexto, pidió que las auditorías se desarrollen respetando el debido proceso y sin interferencias políticas.

Finalmente, la organización recordó que su conteo rápido, realizado junto con National Democratic Institute e Ipsos, coincidió con los resultados oficiales. Con ello, reiteró que los inconvenientes detectados no alteraron el resultado final de las elecciones.