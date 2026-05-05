Negarle un derecho reconocido por ley le costó una condena a dos trabajadores de transporte. El Poder Judicial sancionó a un conductor y una cobradora de la empresa Servicio Rápido y Turismo “Virgen del Carmen” por discriminar a una docente con discapacidad, a quien obligaron a pagar pasaje pese a presentar su carné del Conadis.

Derecho vulnerado

El caso se remonta al 17 de noviembre de 2022, cuando la agraviada abordó un bus en el kilómetro 142.5 de la carretera Panamericana Sur, en Cañete, en una ruta interurbana hacia Ica. Según la investigación, ambos trabajadores le exigieron reiteradamente el pago, ignorando el beneficio legal que le correspondía.

La situación se tornó más grave cuando el conductor y la cobradora cuestionaron la autenticidad del documento, asegurando que era “falso”. Esta conducta no solo implicó el desconocimiento de la norma, sino un acto directo de discriminación que vulneró su dignidad y su derecho a la igualdad.

El Cuarto Juzgado Unipersonal de Cañete dictó una pena de 2 años y 3 meses de prisión, suspendida en su ejecución, además de reglas de conducta por un año y medio. También se ordenó el pago de una reparación civil de S/ 1,500, monto que ya fue entregado a la víctima.

La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete sustentó la acusación con pruebas y testimonios que confirmaron el incumplimiento del pase libre. La fiscal provincial Anyela Salazar Alca destacó que se vulneraron derechos fundamentales como el libre tránsito, la accesibilidad y el trato digno.

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