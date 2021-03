El modelo Nicola Pocella se solidarizó con el cantante Daniel Lazo, quien se encuentra pasando un momento difícil debido a que su padre lucha contra la COVID-19 y necesitaba un ventilador mecánico.

“He pasado por lo mismo y no saben la desesperación que se siente no poder conseguir una cama UCI para salvar la vida a un ser querido”, escribió el chico reality en las historias de su cuenta de Instagram.

“Les comparto este post para que puedan difundirlo y ayudarlo, nadie está libre de este maldito virus”, agregó en la mencionada red social.

Como se recuerda, Daniel Lazo utilizó las redes sociales para pedir que le ayuden a conseguir un ventilador mecánico para su padre, quien se encuentra delicado de salud en Ayacucho luego de contagiarse del nuevo coronavirus.

“Hoy como millones estoy en busca de un ventilador mecánico para su padre, él está en Ayacucho y en este momento agoniza y mi familia agoniza con él. No salió de casa, se cuidó, tuvo miedo y trató de vivir una vida afín a este tiempo, pero aún así el bicho lo alcanzó y hoy lo está matando”, escribió en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Nicola Porcella y su mensaje de aliento a su padre

Tras contar que logró conseguir una cama UCI para su padre que se contagió del nuevo coronavirus, Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su progenitor.

“No sabes lo orgulloso que estamos de ti, papá, a pesar de todo sigues peleando y demostrándonos lo fuerte que eres, dale un poquito más que te estamos esperando para irnos a Barlovento a pescar”, escribió en otra de sus historias.

VIDEO RECOMENDADO