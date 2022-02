A través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella mostró el nuevo tatuaje que se hizo en la espalda, el cual sería una enorme águila. Cabe mencionar que el chico reality ya tenía uno en esa zona.

“El problema de tatuarse la espalada es cómo miércoles le pongo cremita”, escribió Nicola en su historia de Instagram.

Recordemos que, hace algunos años. el también modelo mostró en Instagram su espalda, en la se veía el tatuaje de la Virgen de Guadalupe.

Nicola Porcella sobre los 10 años de EEG: “Hay 0000.1% de probabilidades de que vuelva”

Nicola Porcella negó de forma rotunda ser parte de la nueva temporada del reality ‘Esto es guerra’, que regresará a la pantalla chica en una edición especial por su décimo aniversario.

Así lo dijo, a través de sus historias de Instagram, debido a que sus seguidores le insistían sobre su regreso. “Peter fajardo dijo que sí ibas a ir, porque ya había conversado contigo y dijiste que sí vas a estar en EEG por los años”, le escribió uno de sus seguidores.

Ante esto, Nicola Porcella contestó: “Chicos tengo muchos mensajes así es que no son casi todos. Yo no he hablado con nadie, estoy a horas de volver a México y si Dios quiere al programa que quiero”.

“A EEG le deseo lo mejor por sus 10 años y espero que vuelvan a ser los de antes de todo corazón. Pero como les digo hay 0000.1% de probabilidades de que vuelva a menos que pase algo extraordinario”, agregó en su red social.

Además, adelantó que ya está haciendo sus maletas para su inminente viaje a México. Mientras que Johanna San Miguel anunció en ‘En boca de todos’ que regresarán guerreros que nadie imagina.