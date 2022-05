Shirley Arica estrenó programa en YouTube y su primer invitado fue Nicola Porcella. Así lo anunció al popular ‘Chica realidad’ a través de sus redes sociales, donde compartió un extracto del espacio que conduce por la plataforma de videos.

“Vayan a verlo completo !!!Ya disponible en mi canal de YouTube... ‘En Tragos’ con Shirley Arica, con un invitado súper especial: Nicola Porcella”, escribió y detalló que tiene como productores a Zaih Silva y Giancarlo Cossío, y como editor a Miguel Montoya.

La pícara conversación se llevó a cabo en “Elephant Rooftop Bar”, y la dinámica del diálogo consistía en que Porcella debía beber una copa con licor luego de responder cada una de las atrevidas preguntas que le hacía Arica.

“¿Alguna vez en tu vida te has besado con un hombre?”, fue una de las primeras interrogantes que le hizo la modelo a la expareja de Angie Arizaga, y a pesar de que se mostró un poco avergonzado, respondió sin problemas

“‘Chapar’ con un hombre. nunca... Nunca he estado con un hombre, no me gustan los hombres. Tengo muchos amigos gay, pero no... Jodo con ese teme siempre porque me da risa, porque no tengo ningún problema”, indicó.

Además reveló a quien elegiría si tuviera que besar a un hombre. “Si eso pasara y mi inclinación se fuera para otro lado, sería Pablito Heredia (actor argentino). Me parece un chico muy guapo”, aseguró.

Nicola Porcella reveló además que cerró su Only Fans y explicó el por qué. “Lo abrí por negocio pero se me dio la oportunidad de volver a Televisa a grabar un programa súper importante... Me dio como US$15 mil”, dijo.

Frente a ello, Shirley Arica no descartó abrir su cuenta en este servicio de suscripción y lo está evaluando seriamente, pues ha visto que es bastante rentable gracias a Xoana González y Fátima Segovia, quienes han revelado los cuantiosos ingresos que obtienen.

Sin embargo, descartó hacer desnudos. “Yo no llegaría hasta ahí, pero sí es rentable. Están comprando casas, departamentos... La verdad que estoy misia. Tengo que pagar casa, colegio y deudas. Lo estoy pensando seriamente”, precisó.

