La primera temporada de “Guerreros 2020”, la versión mexicana del reality “Esto es Guerra” que se transmite mediante la señal de Televisa, culmina este viernes y Nicola Porcella aprovechó sus redes sociales a fin de despedirse de este espacio en el que debutó en la televisión de México.

El modelo uso su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje con todos sus seguidores, en el que agradeció a cada una de las personas que lo ayudaron a que este sueño suyo se hiciera realidad.

“Viajar a México y entrar a Televisa es uno de los mayores logros en mi carrera. Hoy termina este recorrido y con el corazón lleno de alegría solo me queda dar las gracias a todas las personas que conocí, que me abrieron las puertas en un país desconocido para mí y me enseñaron su hermosa cultura”, escribió inicialmente.

“Gracias México por recibirme con tanto cariño; por confiar en mí. Gracias a mis compañeros por todas las enseñanzas y su amistad. Gracias a mis productoras por creer en mi, por apoyarme, por darme la mano. Gracias a mi Perú, por alentarme del otro lado de la pantalla, como lo han hecho estos últimos 8 años. Sin ustedes, no estaría parado aquí el día de hoy. Infinitas gracias!”, agregó Nicola Porcella.

“Termino la temporada orgulloso de mi participación en Guerreros 2020, independientemente si ganamos o no la final el día de hoy, México por siempre tendrá un lugar muy especial reservado en mi corazón y estoy seguro, que nos volveremos a ver”, finalizó el chico reality en su mensaje, pero no detalló si tienes planes de quedarse en el país azteca o regresará al Perú.

La publicación de Nicola Porcella en Instagram ha logrado en apenas unas horas más de 40,000 “Me gusta” y en los comentarios, no solo sus seguidores le han expresado todo su apoyo, sino también algunas conocidas figuras mexicanaS, como Andrea Legarreta, quien le dejó un sentido mensaje.

“Al principio me hacías enojar!! Jajajajaja Terminaste siendo uno de los consentidos de la familia!!! Éxito en lo que te traiga la vida!!”, escribió la conductora del matutino “Hoy”, quien aún se está recuperando tras dar positivo a COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Nicola Porcella fue acusado de empujar a compañera en “Guerreros 2020”

Nicola Porcella fue acusado de empujar a compañera en "Guerreros 2020"