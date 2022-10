“Estoy disfrutando mucho del personaje, me gusta hacer de villano, me parece más divertido en el día a día de grabación y sobre todo, cómo lo ha recibido la gente. Si he logrado ser el villano más odiado me enorgullece porque significa que estamos haciendo un buen trabajo”, dice Galindo.

¿Y en la calle te han pedido que no hagas sufrir a los protagonistas?

Sí, por supuesto. Me preguntan por qué soy tan malo con León, me reclaman que haga sufrir a Luz y cosas por el estilo. Yo tengo que responder que así me escriben los guiones y lo tengo que hacer porque es mi trabajo. Más allá de la anécdota, lo importante es que la gente reconoce el trabajo y es muy cariñosa conmigo.

Hay que resaltar que tus años en la carrera te han dado el oficio para hacer un personaje creíble.

Claro, eso me da un espaldarazo. Que el público esté recibiendo el personaje como esperaba, que se la cree, eso me deja tranquilo, me da gusto y de verdad, me enorgullece.

Y a medida que avanza la historia nos vamos enterando la razón por la que es así Eus.

Sí, claro, para nosotros también resulta ser una sorpresa porque no es que tenemos toda la historia escrita, tenemos que estamos trabajando sobre la marcha, amoldando el personaje a lo que se va escribiendo. En esta segunda temporada sabemos que el talón de Aquiles de Eus es que nunca va a poder tener una familia y eso él no lo puede tolerar, a eso se le suma pues la guerra de egos, el orgullo o las ganas de ganarle a León

Por más plataformas y ofertas, las telenovelas con el melodrama clásico y sus variantes siempre funcionan.

Es una realidad lo de las plataformas, es el futuro, no hay que tapar el sol con un dedo, pero no estamos aún para decirle chao a la señal abierta o las telenovelas, porque es un género que engancha mucho; sin negar lo otro qué es muy valioso. Me encanta que la gente pueda decidir qué ver ya qué hora verlo.

¿Estudiaste Derecho?

Pero no me titulé, realmente la actuación siempre fue mi pasión, siempre lo supe, lo del Derecho fue un lapsus como tenemos todos los adolescentes a la hora de tomar decisiones tan importantes. No me arrepiento de haber estudiado, pero un par de años antes de acabarla, yo ya sabía que no que es lo que quería para ser realmente feliz, no me he arrepentido de haber tomado esta decisión.

Y ha llevado una carrera sostenida y ha podido vivir del arte.

Sí, mal que bien desde que decidió dar ese paso he podido vivir de esto y aquí estoy como todos los actores, o sea, remando permanentemente, buscando por todos lados porque tenemos que hacer de todo.

¿Cuál es la fórmula?

Estar en el lugar correcto en el momento indicado, el timing juega mucho ahí a favor. Pero además, sí tienes que tener condiciones, características personales que no pueden faltar, como por ejemplo la perseverancia. Además, hay que ser una persona profesional porque si es que no lo eres, la gente se corre la voz.

La actuación es una carrera de resistencia.

Es una profesión en la que tienes que ir construyendo tu camino, ganándote un lugar con tu trabajo. nadie te va a regalar nada. Eso sí, se puede vivir de esto, pero no es fácil, hay que tener buena dosis de suerte y vuelvo a decir, hay que estar en el lugar correcto en el momento indicado. Suena fácil, pero es muy difícil.

Nicolás Galindo

Actor. Es egresado del Centro de Formación del Teatro de la Universidad Católica y ha desarrollado una interesante carrera en teatro, televisión y cine. “AV. Larco” y “Locos de Amor 2″ son dos de sus películas más populares.

