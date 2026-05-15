Un operativo ejecutado durante la madrugada de este viernes 15 de mayo en Tumbes terminó con la detención del alcalde de la provincia de Contralmirante Villar - Zorritos, Jaime Yacila Boulangger (57), junto a tres funcionarios municipales y un empresario, quienes son investigados por integrar la presunta organización criminal denominada “El Clan de las Emergencias”.

La intervención fue realizada por la Policía y el Ministerio Público e incluyó 18 allanamientos simultáneos en distintos inmuebles de la región.

Según la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la presunta red operaba dentro de la municipalidad mediante el direccionamiento irregular de obras públicas y procesos de contratación para beneficiar a determinados consorcios vinculados a un empresario que tenía impedimento legal para contratar con el Estado por disposición del OECE.

Las investigaciones también señalan que los involucrados habrían utilizado empresas de fachada y testaferros para manejar recursos públicos de forma irregular, además de exigir presuntos pagos ilícitos o “diezmos” para liberar valorizaciones de obras y aprobar cambios presupuestales. Entre los detenidos figuran Freddy Campos Guimas (46), Edgar Benites Jimenez (43), Luis Francisco Hidalgo Romero (69) y el contratista Edgar Alex Lama Olaya (39).