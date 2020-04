Inició en la actuación hace 11 años aproximadamente, luego de culminar su carrera de Derecho, y desde ese momento no ha parado de participar en producciones peruanas. Sin embargo, hoy a causa del Covid-19 le toca hacer una pausa obligatoria a su carrera actoral para salvaguardar su salud y la de su familia. Nicolás Galindo nos habla del impacto que sufre el mundo del arte a raíz del confinamiento.

Están volviendo a transmitir “Yo no me llamo Natasha”, producción en la que obtuviste tu primer personaje principal en televisión, ¿qué recuerdos te trae?

Me siento muy feliz, esa serie fue muy divertida y no me sorprende que tenga el mismo éxito de hace 10 años. Es una producción con buena onda, que no pretende dar un mensaje aleccionador, pero sí tiene sus trasfondos.

¿Eres crítico con tu trabajo?

En general, prefiero no verme (risas), pero sí soy muy autocrítico, no solo con mi carrera, sino en todo. Es bueno ver tu trabajo de manera objetiva.

En una entrevista indicaste que ni el cine ni la televisión tienen la obligación de dar un mensaje o enseñar. ¿Cuál es la tarea entonces?

Los programas de televisión, el cine y el teatro tienen el principal objetivo de entretener, si no lo haces, pierdes tu audiencia. Luego puede tener un mensaje, pero no creo que ese sea su mayor fin.

Se cuestiona mucho la originalidad de las producciones peruanas, pero cuando sale algo novedoso no tiene aceptación. ¿Crees que el problema es el público?

No es solo el público, sino también es responsabilidad de los que están del otro lado. Muchas veces acostumbramos al espectador a tener un mismo tipo de producto. A veces es bueno sacarlo de su zona de confort.

¿Sientes que a través de Polizontes la gente ha podido conocerte más allá de un personaje?

Sí. Soy una persona bastante tímida y precisamente esa es una característica que no debe tener un Polizonte, pero en la práctica he ido descubriendo esta capacidad de relacionarme con la gente y ser espontáneo.

Todas las propuestas televisivas, incluyendo Polizontes, han tenido que adaptarse a la situación...

Los programas de entretenimiento son fundamentales en estos días, sobre todo porque estamos encerrados en nuestras casas y se nos acaban las cosas por hacer. Polizontes necesita de los eventos para tener contenido y al no haber tomamos la decisión de adaptarnos haciendo programas con invitados que se conectan a través de una aplicación.

El primer ministro, Vicente Zeballos, anunció que lo más probable es que no hayan eventos todo el 2020...

Definitivamente el rubro del espectáculo va a ser uno de los más afectados porque las artes escénicas necesitan un público para mostrarse. Ojala todo pase rápido porque sería lamentable que un espacio tan maravilloso como una sala de teatro o cine se pierda por la pandemia.

La ministra de Cultura, Sonia Guillén, manifestó que se está evaluando incluir a los artistas en el bono de los 380 soles, ¿qué opinas al respecto?

Los actores somos trabajadores independientes y vivimos casi de lo que se trabaja en el mes. Si el gobierno puede apoyar a los colaboradores del arte que más lo necesiten, sería excelente.

Perfil

Nicolás Galindo es actor y presentador de televisión. Nació el 18 de julio de 1984. Ha participado en las novelas peruanas “Valiente amor” (2016), “Mujercitas” (2017), “Ojitos hechiceros” (2018), “En la piel de Alicia” (2019), entre otras.