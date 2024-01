Nicole Favre, desde que inició su carrera musical, siempre supo que el trabajo constante era la fórmula para mantenerse vigente en la competitiva industria del entretenimiento. A cuatro años de ser la primera cantante peruana en firmar con Universal Music México, y en pleno lanzamiento de su álbum “Niña Buena”, habla con Correo sobre en qué momento se encuentra a nivel artístico. “Mira, esta carrera es de altibajos emocionales o de momentos. El año pasado me vinieron muchísimas cosas increíbles, luego vino una etapa en calma y ahorita estoy como en subida poco a poco. Siento que he crecido muchísimo como artista, voy a sacar mi nuevo álbum, me han pasado muchas cosas increíbles, he trabajado demasiado y lo sigo haciendo”, dice la cantautora.

¿Antes de ingresar con fuerza a la industria musical tenías un concepto de lo que era, que luego ha cambiado?

No, la verdad en todas las industrias hay gente increíble, como gente que no lo es, la verdad nunca tuve como una imagen preconcebida, me encanta estar conociéndola como tal. El año pasado tuve oportunidad de conocer a productores, músicos, compositores, de muy buena vibra, , es una bendición encontrar a gente así en tu trabajo.

Abriste el concierto de Danna Paola en México y de Yatra y Lasso en Lima, estas oportunidades no llegan de la noche a la mañana.... La verdad yo trabajo y estoy trabajando día y noche desde que empecé con esto, tratando de llegar a esas personas, a esos artistas, de relacionarme, de hacer covers de sus canciones, es un trabajo súper duro y constante. De hecho el año pasado me retiré de esa intensidad, porque desde que empecé he sido una workaholic.

¿Qué consecuencias te trajo estar pensando solo en el trabajo? Le decía a mi novio, mi prioridad no eres tú, es mi carrera, le decía eso también a mis papás, me alejé de mis amigas, me metí tanto en el trabajo, sí, y logré cosas muy cool, pero no podía dejar tanto mi vida personal. Tengo que encontrar el equilibrio, y creo que estoy en esa etapa ahorita.

Tú que alternas con estos artistas tan importantes, ¿son humildes, alzados, o al contrario?

Todos son seres humanos increíbles, sobre todo Danna Paola, he tenido la oportunidad de estar con ella varias veces. Me invitó a abrir su show por medio de whatsapp, ella pidió mi teléfono, me escribió y me invitó, ya eso dice mucho de una artista tan grande. Es una persona demasiado humilde, demasiado buena, la verdad la mayoría de los artistas que he conocido me tratan así.

El disco “Niña Buena” que estás lanzando y cuyos temas has venido difundiendo, ¿cómo lo catalogas respecto a tu evolución musical?

Hace algunos años, todavía estaba descubriéndome como artista, lo que me gustaba, lo que no, tratando a fuerza de encontrar como mi sonido y creo que lo logré. Una vez que conseguí eso, dije, bueno, por qué no buscar algo nuevo, otras experiencias, y creo que ‘Niña Buena’ es mucho esas cosas, en lo personal y artístico en cuanto a la versatilidad de géneros musicales, hay música electrónica, hay reggaetón, hay rock, todo.

¿Crees que esa es la tendencia por donde va ir tu música ahora, el seguir explorando, o vas a volver a tus orígenes?

La verdad, no te tengo esa respuesta, yo solo sigo haciendo música, no se lo que me depara el futuro, y es increíble porque me meto al estudio sin saber qué voy a hacer y ahí sale todo, entonces como que alguien dice, oye haz un pop, hagamos un rock, haz un landó moderno, es muy rico seguir explorando géneros y creo que voy a seguir haciéndolo.

Para que una cantante destaque en la música, ¿una gran voz o una con estilo?

Yo creo que es una combinación de las dos pero sobre todo es la originalidad, la parte real del artista, cuando cantas algo y realmente transmites, es ahí cuando conectas con el público, y hay que hacer cosas originales. Todos los artistas que están top en el mundo, todos hacen cosas diferentes, son originales, nadie se copia de nadie, entonces encontrar eso, encontrar tu huella, descubrirla y darle por ahí es la fórmula.