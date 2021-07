Nicole Favre, a sus 23 años, sabe que la carrera musical exige persistencia y mucho trabajo, por eso, hoy ve con mucha satisfacción el lanzamiento de su primer disco, nada menos que bajo el sello Universal Music México, todo un acontecimiento para una peruana que busca la internacionalización de su música.

“Desde que empecé con esta carrera siempre supe que no era de velocidad, sino de resistencia, eso me sirvió para poder conseguir este primer disco ‘Y te lo digo yo’, y además firmar por Universal Music. No fue nada fácil, en México trabajé duro con productores y compositores para crear mis temas, hasta que un día un amigo relacionado con la industria me llevó a conocer todas las disqueras para tocar puertas y enseñar mi material.

¿Cómo es que finalmente te quedas en Universal?

Hice clic con uno de los encargados de buscar nuevos talentos y repertorio. Le enseñé mis canciones y le encantó, se quedó pegado al proyecto y por correo pedía que le enviara más música. Hasta que el año pasado, en plena pandemia, me vuelve a escribir y me dice que quería que firme con ellos. Pasar de ser una artista independiente a ser parte de una disquera es otro cuento, pero la verdad, estoy muy contenta.

A veces sucede que las disqueras le cortan la libertad artística a sus cantantes.

Lo que me hizo firmar por Universal fue que decidieron potenciar lo que estaba trabajando. Nunca me dijeron que me convierta en cantante de reguetón y que me vista de tal o cual manera, eso es algo que yo valoro mucho. Quisieron darle forma a mi sonido, al estilo propio que estoy tratando de mostrar.

Ahora debes trabajar en equipo...

Y obviamente me ha costado muchísimo porque antes yo era mi propia jefa, decidía cuándo salían mis temas, cómo me iba a manejar. Era un pulpo, yo dirigía mis videos, producía y era mi mánager. Ahora he aprendido a delegar, escuchar y trabajar en equipo, creo que es lo más importante.

A pesar de la tendencia de la música urbana tu apuestas por diversos géneros.

Eso es algo que estoy tratando de marcar, ser artista urbano es lo seguro, suena y pega, pero a mí me gusta mucho el R&B, el pop, urbano, latino, las baladas, por qué no hacer un poco de todo. Eso estoy tratando de proyectar, que mi sonido sea muy global y de que todo lo que cante, así sea salsa, reguetón o balada, siempre suene a mí

Lo importante para un artista es tener claro lo que quiere proyectar.

Desde que empecé en el 2017, con un cover que se volvió viral, tenía claro que buscaba difundir mi propuesta y que no me iba a rendir ante los obstáculos. Y así fue, he tenido momentos buenos, malos, mis proyectos han pasado por muchas manos porque esta industria está llena de personas buenas, pero también de personas malas. Lo importante es creer en ti y no parar.

Los que recién empiezan en la música deben saber identificar a los aprovechadores.

Yo he aprendido muchísimo en estos años, a mí me prometían bajar la luna y las estrellas y yo decía: ‘encontré a la persona que me va a llevar al éxito’. Pero al final no era lo que decía, así he conocido muchísimas personas, pero ya mi sexto sentido se ha agudizado, sé en quién confiar.

En los últimos años las mujeres en el género urbano están logrando gran visibilidad...

Es una ola fuertísima de mujeres que la están rompiendo y obviamente nos abren el camino a todas nosotras las soñadoras, que estamos tratando de llegar al lugar que ellas están. El éxito que tienen se debe celebrar, porque nos están abriendo las puertas que antes para nosotras estaban cerradas.

Nicole Favre

Cantante. Los temas que se incluyen en su primer disco “Y te lo digo yo” son “Es así”, “Papacito”, “Vudú”, “Turbulencia”, “Alucinándote”, “Rubia o morena”, entre otros. El trabajo musical ya se encuentra en todas las plataformas.