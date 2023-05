No cabe duda que Nicole Favre es una de las artistas que buscan innovar musicalmente pero siempre manteniendo su esencia. Recientemente, estrenó su nuevo sencillo ‘Ley del Hielo’ y ya cuenta con más de 348 mil reproducciones. La peruana revela que ha evolucionado como persona y cantante, lo cual le ha permitido atreverse a experimentar con una diversidad de géneros en su próximo álbum ‘Niña Buena’, que se estrenará en agosto del presente año.

En una conversación con Diario Correo, Favre se sinceró sobre lo dificultoso que puede ser afrontar la inmediatez de las críticas en redes sociales. Además, los deseos que tiene por brindar un concierto en nuestro país tras el futuro estreno de su nuevo proyecto musical.

Cuando escucho tu música, veo que no te encasillas en un solo género y te atreves a incluir varios estilos. En el caso de tu último sencillo ‘Ley de Hielo’, ¿qué te propusiste al grabar esta canción?

Quería hacer algo diferente. Como dices, siempre estoy retándome a probar cosas nuevas todo el tiempo. Ni una canción mía siento que se parece a otra, trato de jugar con diferentes géneros y jugar un poco con eso, pero que aún así siga sonando a Nicole Favre . La idea de esta canción fue hacer un vals peruano-trap moderno y quedamos muy contentos con el resultado.

¿Qué aspectos positivos se han sumado a tu carrera artística desde tu álbum debut?

Cada vez soy un poco más atrevida en todo sentido, en lo musical y personal. He crecido como persona, he aprendido muchísimas cosas y me siento más segura. En esta industria hay gente increíble, gente mala también, muchos leones que están acechando y siento que eso me ha fortalecido, tanto a mí como a mí musica. En agosto saco un nuevo álbum y el título es ‘Niña Buena’ porque ya me cansé de ser la niña buena siempre y poner a los demás antes de mí; o dejarme pisotear por la gente para no quedar mal. Uno puede ser buena persona sin ser la “niña buena”, por ahí va el concepto.

¿Qué vamos a encontrar en el segundo álbum de Nicole Favre?

De todo. En mi primer álbum ‘Te lo digo yo’, eran canciones que tenía guardadas de hace varios años. Fue muy personal por como siempre quise sonar y creo que lo logré. En este nuevo álbum van a encontrar todos los géneros , lo único que no tengo es bachata y salsa.

El primer disco lo reservaste todo para ti. En el segundo, ¿habrán colaboraciones?

Sí, de hecho mi primer sencillo del álbum es ‘Repítelo’ con Joey Montana, que salió el año pasado; ‘Mala Manía’ con Aczino y Sabina, ‘Parará' con Antonio José. Tengo varias colaboraciones, solo falta una que ya va a salir con todo el álbum junto .

¿Es difícil encontrar un estilo propio dentro de tanta demanda en la música?

Sí, completamente. Siento que hay demasiada música, es algo increíble pero también tiene sus desventajas. Creo que ahorita los artistas que están resaltando son los que están haciendo cosas diferentes. Uno destaca por ser original.

Vivimos un paradójico momento en el que la salud mental se visibiliza más, sin embargo, la crítica a través de redes sociales cada vez está más normalizada. ¿Cómo gestionas esta parte?

Me encantaría decirte que no me importa pero sí afecta, obviamente. La otra vez se volvió viral un TikTok mío contándole a mis fans que iba a sacar mi tema ‘Netflix and Chill’ y un montón de comentarios: “Nadie te conoce en tu casa”, y yo pienso cómo pueden traer mala vibra si no estoy haciendo nada malo. Siento que la gente de hace bullying o te molesta por cualquier cosa, es algo que debo aprender a lidiar. Incluso mi consejo para mí misma es tratar ignoralos y no estar pendiente de esos comentarios porque de todas maneras maneras llegan a afectar.

¿Consideras que nos han inculcado, también a través de las redes sociales, que el éxito está relacionado con alcanzar la perfección y llegar a un público masivo?

Creo que todos tenemos eso en la cabeza muy interiorizado y está mal. Como artista soy muy perfeccionista, antes era peor pero he mejorado. Un día tuvimos 16 versiones de una canción antes de lanzarla porque quería que quede perfecto. Ahora creo que las cosas que son más reales, son más perfectas; eso he ido aprendiendo con el tiempo. Es un arma de doble filo.

¿Este 2023 está dentro tus proyectos dar un concierto en Perú?