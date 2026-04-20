La cantautora peruana Nicole Zignago, conocida artísticamente como Nic, presentó oficialmente “(enamorada)”, su segundo álbum de estudio, un proyecto que marca una nueva etapa en su carrera musical y reafirma su presencia dentro del pop latino contemporáneo.

Con este lanzamiento, la artista —nominada en cuatro ocasiones a los Latin GRAMMY— anunció además una gira nacional que la llevará a tres ciudades del país durante octubre.

Como parte de esta nueva etapa, la intérprete confirmó presentaciones en Lima, Arequipa y Trujillo, donde llevará en vivo las canciones de su reciente producción.

Fechas confirmadas de la gira nacional

La gira nacional de Nicole Zignago incluirá las siguientes fechas:

15 de octubre — Lima

17 de octubre — Arequipa

18 de octubre — Trujillo

Estos conciertos marcarán el reencuentro directo de la artista con su público peruano y servirán como plataforma para presentar en vivo el concepto artístico del álbum.

Un disco centrado en el amor propio y el crecimiento emocional

Compuesto por 10 canciones, “(enamorada)” propone un recorrido emocional que se aleja del enfoque tradicional del amor romántico para explorar temas como el amor propio, el autoconocimiento y la conexión con el presente.

El proyecto se presenta como una declaración artística que invita a la introspección y a la reconciliación personal.

En esta nueva etapa, Nic mantiene la honestidad lírica que ha caracterizado su carrera, incorporando una mayor seguridad emocional y explorando experiencias personales desde una perspectiva vulnerable y reflexiva.

El concepto del álbum gira en torno a los “paréntesis”, entendidos como espacios intermedios donde conviven emociones como el amor y el desamor, y donde la vulnerabilidad se convierte en una herramienta de descubrimiento personal.

El tema central y los sencillos previos

El focus track del álbum, “(ENAMORADA)”, funciona como el eje narrativo del disco y plantea una idea central: estar enamorado no solo de otra persona, sino también de la vida y de uno mismo.

Antes del lanzamiento oficial, la artista adelantó esta nueva etapa musical con sencillos como:

“(feliz por ti)”

“(favorito)”

“(todo lo que haces para no acordarte de mi)”

“(pablo)”, en colaboración con el cantante Leo Rizzi

Cada una de estas canciones representa distintas etapas del crecimiento emocional, desde la aceptación hasta la redefinición del amor como una elección consciente.

Reconocimiento internacional y proyección artística

En el ámbito internacional, Nicole Zignago ha sido incluida en listas de artistas emergentes destacadas, como “Artist to Watch 2026”, reconocimiento otorgado por medios especializados como Billboard y Uproxx.

Este reconocimiento refuerza su posicionamiento como una de las voces emergentes del pop latino y consolida su presencia en la escena musical regional.

Con “(enamorada)”, la artista peruana busca fortalecer su identidad artística y promover un mensaje centrado en la introspección emocional y el crecimiento personal.

🎬 Video oficial “(ENAMORADA)”