La cantautora peruana Nicole Zignago, quien inicia una nueva etapa artística bajo el nombre nic, presentó su más reciente sencillo titulado “Feliz por ti”, marcando el comienzo de una renovada identidad creativa. El anuncio coincide con la confirmación de que la artista tendrá una presencia sostenida en Perú durante el 2026, donde desarrollará nuevos proyectos musicales.

Como parte de esta transición, nic regresará al país para pasar diciembre y fortalecer su vínculo con el público peruano, generando expectativa por su trayectoria internacional y su posicionamiento como una de las voces jóvenes más destacadas del pop latino.

“Feliz por ti”: un relato íntimo y emocional

El nuevo sencillo revela una faceta más vulnerable, madura y honesta de la artista. La canción desarrolla una narrativa confesional sobre el proceso emocional de ver a una expareja iniciar una nueva relación, explorando sentimientos de desamor, aceptación y claridad personal.

El video oficial puede verse en YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=YEJb3QcGrMsY la canción está disponible en Spotify:https://open.spotify.com/track/4qIl21nevhNOHOu8bC8vuj

Una etapa marcada por reconocimientos y evolución musical

Este lanzamiento llega tras su participación en los Latin GRAMMY® 2025, donde celebró su nominación a Mejor Canción Pop por “Te Quiero”.Nicole - nic— acumula cuatro nominaciones al Latin GRAMMY®, entre ellas:

Mejor Nuevo Artista (2022)

Mejor Álbum Vocal Pop por Escrita (2024)

(2024) Mejor Canción Regional Mexicana por “Canción Para Olvidarte” (2024)

Mejor Canción Pop por “Te Quiero” (2025)

Graduada de Berklee College of Music, ha colaborado con artistas como Leonel García, Camilo, Sofía Reyes y Lagos, consolidando una carrera que combina autenticidad y sensibilidad artística. Su identidad dentro de la comunidad LGBTQ+ también se refleja en esta etapa creativa, reafirmando la libertad personal y musical que impulsa su nuevo proyecto.