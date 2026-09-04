Nicolle La Rumba inicia una nueva etapa en su carrera artística. La cantante acaba de estrenar en su canal oficial de YouTube el video con letra de “Quitémonos la ropa (versión femenina)”, una interpretación que lleva a su propia voz el conocido tema popularizado por Alexandre Pires y que forma parte de la propuesta musical que viene desarrollando como solista.

El lanzamiento refuerza una etapa de crecimiento para Nicolle, quien durante los últimos años ha venido construyendo un repertorio propio de versiones y colaboraciones. En plataformas digitales figuran también canciones como “A la que vive contigo (Versión salsa)”, “Mi Ex Tenía Razón (Versión Salsa)” y “Decidir o Morir”, además de participaciones y sesiones musicales en vivo.

“Quitémonos la ropa” fue incorporada oficialmente a su catálogo digital en diciembre de 2025 y ahora recibe un nuevo impulso con la publicación de su versión femenina en formato video con letra, disponible a través de su canal oficial de YouTube.

CONCIERTO

Este lanzamiento llega además en la antesala de uno de los proyectos más importantes de su carrera: “Nicolle: El Origen”, concierto que se realizará el próximo jueves 1 de octubre en Cocodrilo Verde, Miraflores.

Más que una presentación musical, “El Origen” ha sido concebido como un recorrido por la historia artística y personal de Nicolle: desde aquella niña que soñaba con convertirse en cantante y sus primeros escenarios, hasta los miedos, las inseguridades y el pánico escénico que tuvo que enfrentar antes de encontrar una voz y una identidad propias sobre el escenario.