El productor musical Nílver Huarac reveló, en conversación con el programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’, que llamó a Pamela Franco para que regrese a ‘Alma Bella’. Sin embargo, no recibió respuesta y se enteró públicamente que ya integraba la orquesta de Christian Domínguez.

“Yo esperaba que Pamela me diera una llamada. Yo sí le escribí para ver el tema si continuaba o no en Alma Bella. Y (me entero) públicamente integraba la agrupación de Christian Domínguez, a pesar de que ella tiene un contrato indefinido de que yo soy su manager, el manejador de su carrera artística, pero como quiera, yo no puedo estar en dimes y diretes ni peleas con las damas y menos con Pamela, porque detrás de ella hay otras chicas”, dijo en diálogo con el espacio conducido por Magaly Medina.

Según Huarac, él fue quien descubrió, de manera artística, a la pareja de Christian Domínguez en Chimbote y la apoyó para que se quede en Lima a trabajar.

“Yo la traje de Chimbote, sí la descubrí. Fui a Chimbote, la traje a Lima para que pueda trabajar. Desapareció ese día, la ubiqué en un lugar cómoda para que pueda empezar a trabajar y a ensayar con sus compañeras”, sostuvo.

Por otro lado, el productor musical también criticó a Christian Domínguez por “llevarse” a Vania Bludau cuando ella pertenecía a ‘Alma Bella’.

“Estábamos en una gira por Estados Unidos y el empresario que nos contrató nos alojó en un hotel a todos los artistas, entre ellos estaba Christian Domínguez. Después, por ahí me entero que Christian Domínguez la había abordado sentimentalmente a Vania Bludau y se la llevó”, finalizó.

